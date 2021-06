Italia, niente azzurro per l’esordio con la Turchia: si giocherà in bianco

Nella partita d’esordio contro la Turchia, l’Italia non scenderà in campo in azzurro ma in bianco

L’Italia è pronta a cominciare il suo Europeo. Si parte venerdì con la partita inaugurale e d’esordio contro la Turchia. Prima del match ci sarà la classica cerimonia di inizio manifestazione. La voce di Andre Bocelli che canterà l’inno le Frecce Tricolori che sfrecceranno in cielo.

Nella prima partita di Euro 2020, però, l’Italia non scenderà in campo con l’iconico azzurro. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, la squadra di Mancini indosserà il completo totalmente bianco. Da calendario, la Nazionale è in “trasferta” e quindi All White.