Italia, Gattuso analizza: «Ci siamo complicati la vita da soli con Locatelli schiacciato. Nella ripresa…»

Italia, parla Gattuso nel post partita: «Ci siamo complicati la vita da soli con Locatelli schiacciato. Nella ripresa…». Le parole

Gennaro Gattuso, commissario tecnico della Nazionale, ha parlato ai microfoni della Rai dopo il 2-0 all’Irlanda del Nord. Un successo che porta l’Italia alla finale dei playoff per i Mondiali, grazie alle reti di Tonali e Kean arrivate entrambe nella ripresa.

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PAROLE – «Non è stata per nulla facile. Ci hanno sorpresi e nel primo tempo potevamo fare meglio perché abbiamo fatto cose diverse rispetto a come l’abbiamo preparata. Ci siamo complicati la vita da soli con Locatelli schiacciato. Nella ripresa li abbiamo tenuti là e la palla girava più veloce. Ora ci giochiamo la finale e cercheremo di recuperare bene».

FINALE – «Io penso che la tensione che sentiamo noi la sentano anche gli altri. Poi saranno due atmosfere diverse. Questa vittoria ci voleva e ringraziamo Bergamo per l’atmosfera, perché ho sentito pochissimi fischi. Grazie a tutti, e ora ci giochiamo questa finale».

SINGOLI – «Bastoni oggi al 99% non sarebbe dovuto scendere in campo, Mancini sentiva dolore, penso che per tantissimi anni ci è mancata quest’unione. Merito a loro che stanno dimostrando attaccamento, teniamoci stretto quello che abbiamo visto oggi. Un ringraziamento anche ai tifosi che ci hanno dato una grandissima mano. Anche i giocatori infortunati sono venuti a seguirci da vicino, segnale che il gruppo è unito».