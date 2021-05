Italia, Politano: «Provo a mettere in difficoltà Mancini da un anno»

Matteo Politano ha parlato al termine di Italia-San Marino

Matteo Politano, attaccante del Napoli e dell’Italia, ha parlato ai microfoni di Rai Sport al termine della vittoria per 7-0 contro San Marino; match in cui ha segnato una doppietta.

PRESTAZIONE – «Abbiamo fatto un’ottima partita. Sono felice per aver fatto due gol e aver smaltito la delusione dell’ultima di campionato con il Napoli».

CONVOCAZIONE EUROPEO – «Non lo so, lo spero. È un anno che cerco di mettere in difficoltà il mister. Finché c’è possibile io ci spero».

SQUADRA – «Siamo una squadra fortissima. Un mix di giovani e meno giovani. Magari non facciamo tantissimi gol, ma a livello di gioco esprimiamo un grandissimo calcio».