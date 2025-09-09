Italia, cosa serve per qualificarsi direttamente al Mondiale: di cosa ha bisogno la Nazionale di Gattuso per evitare il playoff

Sotto la nuova guida di Gennaro Gattuso, l’Italia prosegue il suo cammino di qualificazione ai Mondiali tra alti e bassi, ma con i punti in tasca. Dopo l’esordio convincente con un rotondo 5-0 sull’Estonia, gli Azzurri hanno strappato una vittoria al cardiopalma per 5-4 contro Israele, in una gara folle che ha messo in mostra pregi e difetti della nuova gestione. Un successo, però, di fondamentale importanza per mantenere viva la speranza di un primo posto nel girone, l’unico che garantisce l’accesso diretto alla fase finale ed evita di incappare nei playoff, un fantasma che ancora tormenta il calcio italiano dopo la disfatta di tre anni fa con l’allora ct Mancini.

La classifica del girone, infatti, parla chiaro: la Norvegia di Haaland è in testa con 12 punti e una differenza reti di +11. L’Italia insegue a quota 9, a pari merito con Israele (che però ha giocato una partita in più) e con una differenza reti di +5. Il distacco di tre punti dalla vetta rende la prossima sfida, quella di ritorno contro la Norvegia, un vero e proprio spareggio anticipato.

Il cammino per la qualificazione diretta è ora estremamente ripido. L’ pesante sconfitta per 3-0 subita all’andata contro gli scandinavi complica notevolmente i piani. Per arrivare primi, gli Azzurri devono sperare in un passo falso della Norvegia nelle altre partite, oppure vincere tutti i match rimanenti, compreso lo scontro diretto, e ribaltare la differenza reti generale.

Questo è il punto cruciale: in caso di arrivo a pari punti, il primo criterio è la differenza reti totale e non gli scontri diretti. Con la Norvegia a +11 e l’Italia a +5, la squadra di Gattuso non solo dovrà battere i rivali, ma dovrà farlo con un margine ampio e goleade nelle altre gare, sperando al contempo che l’attacco norvegese si inceppi. Ogni gol segnato e subito da qui alla fine del girone peserà come un macigno nella corsa per un posto al Mondiale.