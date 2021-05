Alla Sardegna Arena, il match valido per l’amichevole pre Europeo tra Italia e San Marino: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live

Alla “Sardegna Arena” Italia e San Marino si affrontano nel match valido per l’amichevole pre Europeo degli azzurri.

Sintesi Italia San Marino 0-0 MOVIOLA

20:45 Inizia la partita alla Sardegna Arena tra Italia e San Marino

5′ Italia tutta nella metà campo di San Marino alla ricerca del gol

7′ Stacca Mancini – Il centrale schiaccia di testa su corner di Grifo ma il portiere devia in angolo

13′ Ci prova Bernardeschi – Ottimo aggancio su lancio lungo e sinistro rasoterra bloccato dal portiere

17′ Conclusione di Tomassini – La serenissima si affaccia in avanti e dagli sviluppi di palla in attiva ci prova Tomassini, palla in curva

23′ Ancora Mancini – Sempre da corner ancora il centrale della Roma a staccare con la palla deviata che termina sul fondo

Migliore in campo: al termine del primo tempo PAGELLE

Italia San Marino 0-0: risultato e tabellino

Italia (4-3-3): Cragno; Toloi, Mancini, Ferrari, Biraghi; Castrovilli, Cristante, Pessina; Bernardeschi, Kean, Grifo. A disposizione: Sirigu, Meret, Di Lorenzo, Bastoni, Locatelli, Belotti, Insigne, Berardi, Florenzi, Immobile, Barella, Politano All. Mancini

San Marino (4-3-3): Benedettini E.; Battistini Ma., Fabbri, Rossi, Grandoni; Golinucci E., Mularoni; Tomassini F., Hirsch, Palazzi; Manni. A disposizione: Stimac, Benedettini, D’Addario, Battistini, Brolli, Vitaioli, Cevoli, Golinucci, Tommasini, Lunadei, Zonzini. All. Varrella