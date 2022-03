Italia, Scamacca: «La Nazionale è come un famiglia. Ai playoff daremo tutto»

L’attaccante del Sassuolo Scamacca ha parlato anche dei playoff Mondiali dell’Italia

Gianluca Scamacca, bomber del Sassuolo e della Nazionale, in una intervista a La Gazzetta dello Sport ha parlato anche dei prossimi importantissimi playoff Mondiali.

PLAYOFF MONDIALI – «Sappiamo tutti che è un momento importante, bisogna essere concentrati e dare tutto, per l’Italia e gli italiani. Tutti daremo il massimo per portare l’Italia al Mondiale. Gli spareggi bisogna vincerli per forza».

MANCINI – «Mi sono trovato benissimo nelle prime convocazioni, sono stato accolto come in una famiglia. E’ un gruppo compatto, si è visto soprattutto all’Europeo».

