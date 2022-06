Le parole dell’ex capitano della Roma su Giorgio Chiellini, giunto alla sua ultima gara in Nazionale in Italia-Argentina

Francesco Totti a Sky Sport ha parlato di Chiellini che dirà addio alla Nazionale dopo Italia Argentina.

CHIELLINI – «Un ringraziamento speciale, ha onorato la maglia in tutto per tutto. E’ un grande professionista e uomo. Ho letto he va a giocare in MLS. Un in bocca al lupo a lui per la nuova avventura».