Italia U21, Camarda segna e lascia il campo per infortunio: l’attaccante esce sulle proprie gambe. Le sue condizioni

Francesco Camarda, rete e piccolo stop fisico con l’Italia U21: l’attaccante rassicura uscendo senza aiuti, le ultime

Francesco Camarda, giovane attaccante classe 2008 dell’Italia Under 21, ha vissuto qualche momento di apprensione durante la sfida di qualificazione agli Europei di categoria del 2027 contro il Montenegro. Dopo aver firmato la rete del 3-1, confermando ancora una volta il suo talento cristallino, il giocatore è stato costretto a lasciare il campo al 78’, sostituito da Cissé, a causa di un piccolo problema fisico.

L’episodio è avvenuto in seguito a un’azione offensiva in cui Camarda, spingendosi con forza verso l’area avversaria, è caduto in maniera scomposta rimanendo a terra dolorante. Il tecnico Baldini, per precauzione, ha preferito non rischiare e ha deciso di effettuare il cambio, tutelando così il giovane bomber che si era già distinto con grande efficacia nel corso della partita.

Nonostante la preoccupazione iniziale, l’attaccante ha lasciato il terreno di gioco camminando sulle proprie gambe, segnale incoraggiante che fa pensare a un infortunio di lieve entità. Camarda ha così chiuso la sua gara con il quarto gol in quattro presenze con la Nazionale giovanile, confermando uno straordinario rendimento, mentre si attendono ulteriori rassicurazioni sulle sue condizioni.

LEGGI ANCHE – Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno

