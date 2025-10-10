Italia U21 show con la Svezia, 4-0: Camarda e Pisilli dominano nella gara valida per le qualificazioni dell’Europeo

Una notte da sogno, una prestazione semplicemente perfetta. L’Italia Under 21 di Silvio Baldini rimpicciolisce la Svezia, la travolge 4-0 e lancia un segnale potentissimo al suo girone di qualificazione europea. Al Manuzzi di Cesena va in scena una vera e propria lezione di calcio, guidata dalla classe di Nicolò Pisilli e dall’esordio da predestinato di Francesco Camarda.

Gli Azzurrini mettono subito in chiaro la loro superiorità. Dopo appena 12 minuti, il romanista Pisilli sblocca il risultato, intercettando un passaggio errato della difesa svedese e battendo il portiere con un preciso diagonale. È un monologo, che culmina al 39′ nel momento più atteso: Camarda si guadagna un calcio di rigore e, con una personalità da veterano, lo trasforma con un delizioso “scavetto”, siglando il suo primo, memorabile gol in Under 21. Prima dell’intervallo c’è ancora tempo per lo spettacolo: un’azione corale meravigliosa viene conclusa ancora da Pisilli per il 3-0 che chiude virtualmente la partita.

Nella ripresa, l’Italia gestisce, diverte e continua a creare occasioni, con Camarda che colpisce anche un palo di testa. Il finale è una favola nella favola. A tempo scaduto, gli Azzurrini si guadagnano un altro rigore. Su invito del pubblico di casa, l’esecuzione viene lasciata al debuttante e idolo locale, il centrocampista del Cesena Tommaso Berti, che non sbaglia e fissa il punteggio sul 4-0.

Una vittoria travolgente, la terza su tre per Baldini, che non solo vale il primato nel girone, ma che mostra un’Italia giovane, sfrontata e piena di talento, pronta a sognare in grande.