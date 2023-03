Italia Under 21, Carnesecchi: «La prova del nove verso l’Europeo»

Marco Carnesecchi, portiere dell’Italia Under 21, ha parlato così del match di questa sera contro l’Ucraina: le dichiarazioni

Marco Carnesecchi ha parlato ai canali ufficiali della FIGC del match dell’Italia Under 21 con l’Ucraina.

LE PAROLE – «Sarà una partita importante in vista dell’Europeo per trovare una quadra, penso che i miei compagni faranno una grande partita e dimostreranno il loro valore sul campo. L’Ucraina è un avversario di livello, in campo internazionale partite semplici non ci sono, ci darà tanto sotto l’aspetto personale e di squadra. Europeo? Non vediamo l’ora anche perché lo aspettiamo da tempo. Ora ci aspetta la prova del nove, dobbiamo dimostrare il nostro valore».