Kean è subentrato a partita in corso nel match contro gli Usa: è il primo millennial a debuttare con la Nazionale maggiore

Nell’amichevole tra Italia e Usa, al 22′ del secondo tempo, Kean è entrato al posto di Domenico Berardi. Un cambio normale se non fosse per il record che è stato raggiunto in questa circostanza. L’attaccante della Juventus è infatti stato il primo millennial a debuttare con la maglia della Nazionale maggiore. Davvero un buon momento per lui. Dopo esser stato il primo millennial ad aver segnato in Serie A e ad aver debuttato con la maglia della Juventus in questa stagione, si aggiunge quindi quest’altro record.