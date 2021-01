Italiano: «Abbiamo reagito contro una squadra zeppa di campioni» – VIDEO

Vincenzo Italiano ha commentato con grande orgoglio la vittoria dello Spezia sul Napoli. Il tecnico ha esaltato i suoi giocatori

«Nel primo tempo abbiamo fatta una gara non bella rispetto alle precedenti e nel secondo per forza dovevamo cambiare qualcosa. La cosa bella è che siamo andati sotto ma siamo riusciti a ribaltare una partita contro una squadra fortissima e in dieci uomini abbiamo tenuto botta. Spero che possa essere una gran iniezione di fiducia per il futuro».