Italiano Bologna, situazione in miglioramento ma resta difficile il ritorno in panchina per la gara contro la Fiorentina: le condizioni del tecnico rossoblù

Italiano Bologna, le novità sulle condizioni del tecnico dei rossoblù anche in vista della gara contro la Fiorentina, sua ex squadra

Le condizioni di Vincenzo Italiano migliorano giorno dopo giorno, ma la mente del tecnico resta saldamente sul campo. Ricoverato nel reparto di Pneumologia dell’ospedale Sant’Orsola di Bologna per una polmonite, l’allenatore rossoblù non ha saltato neppure un allenamento: martedì e mercoledì ha seguito in diretta le sedute di lavoro, collegandosi in video con il suo staff e parlando costantemente con collaboratori e giocatori. Fino alle dimissioni, previste solo quando il primario Stefano Nava lo riterrà opportuno, continuerà a lavorare così: con la stessa passione e determinazione di sempre.

Come riportato dal Corriere dello Sport, tra le tante telefonate di incoraggiamento ricevute da Italiano, una in particolare ha avuto un valore speciale: quella di Daniele Pradè, direttore sportivo della Fiorentina. Un gesto che ha profondamente colpito il tecnico del Bologna, rimasto deluso lo scorso anno per alcune dichiarazioni polemiche del dirigente viola dopo la sfida tra le due squadre. La chiamata di Pradè ha rappresentato un segnale di stima e riconciliazione, che ha fatto piacere all’allenatore e rinsaldato un rapporto umano mai del tutto interrotto.

Niente Franchi, ma la squadra lo sente vicino

Difficile, però, che Italiano possa essere presente domenica al Franchi per il match contro la Fiorentina. La terapia antibiotica sta dando esiti positivi, ma i medici non hanno ancora individuato con certezza il batterio responsabile della polmonite. Nel frattempo, il tecnico non ha smesso di motivare i suoi: in una videochiamata con la squadra, ha chiesto un “secondo regalo” dopo la vittoria di Cagliari — un successo anche in Europa League contro lo Steaua Bucarest.

«Guai ad abbassare la guardia», ha detto con il suo solito piglio. Anche dal letto d’ospedale, Vincenzo Italiano continua a essere il faro del Bologna: un allenatore che non smette mai di fare il mister, neanche quando la salute lo costringe lontano dal campo.