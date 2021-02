Italiano: «Futuro? Penso solo alla salvezza dello Spezia. Sui nostri giovani…»

Vincenzo Italiano, tecnico dello Spezia, ha parlato ai microfoni di TMW Radio. Queste le sue dichiarazioni

Vincenzo Italiano, intervistato da Tuttomercatoweb, ha parlato della gara vinta sabato contro il Milan.

FUTURO – «Il mio futuro in questo momento è pensare settimana dopo settimana alla salvezza dello Spezia. Qui è cambiata la società, ci sono dei nuovi proprietari e tutto è stato fatto in grandissima società, vedremo quali sono i loro programmi. Non ho ancora conosciuto la famiglia Platek ma so che presto saranno qui a Spezia».

GIOVANI – «Siamo la squadra più giovane del campionato perciò abbiamo un grande potenziale. Se continueranno a crescere così qui ci sarà tutto per poter fare bene. Pobega? E’ un under 21 che ha già fatto gol importanti e sa arrivare bene alla conclusione. Deve crescere, migliorare ma ha grandi qualità e grandissimi margini di miglioramento».

RICCI – «Sono convinto che con il passare degli anni in questa categoria acquisirà grandi conoscenze. Ha enormi qualità ma di giocatori come lui ce ne sono pochi in giro sia per qualità che visione di gioco e sacrificio».