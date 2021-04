Italiano: «Tre punti pesantissimi. Ecco cosa ho detto a Messias»

Vincenzo Italiano, tecnico dello Spezia, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria contro il Crotone. Le sue parole

Vincenzo Italiano, tecnico dello Spezia, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria contro il Crotone. Le sue parole.

MATCH – «È una delle partite dove non abbiamo mollato nonostante il 2-1. Siamo riusciti a pareggiar e poi a vincerla, gran merito ai ragazzi. Il Crotone esprime un buon calcio, mette in difficoltà chiunque e vincere questa gara per noi è tanta roba».

SALVEZZA – «In questo momento 24 punti sono ancora tanti e siamo imprevedibili. Alterniamo cose belle a cose che non stanno né in cielo né in terra. Questi sono 3 punti importanti ma ci sarà ancora da sudare».

TRE PUNTI PESANTI – «C’erano tanti spazi e in partite come questa facevamo la palla più veloce e andavamo sugli esterni alti con più velocità. Oggi non siamo stati perfetti in quello che ci ha portato ad arrivare a questi punti. Le partite possono arrivare ad un epilogo positivo anche non giocando benissimo e sono tre punti che ci prendiamo visto che mi ricordo a Parma dove abbiamo preso 3 pali e poi abbiamo pareggiato».

MESSIAS – «Gli ho detto sia lui che me eravamo in Serie B e ora ci ritroviamo nel massimo campionato e dobbiamo essere orgogliosi. È un grande giocatore e credo abbia un futuro roseo davanti a sé».