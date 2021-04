Italiano: «Punto meritatissimo. Lukaku l'ho guardato nel riscaldamento e...»

Vincenzo Italiano, tecnico dello Spezia, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il pareggio contro l’Inter. Le sue parole

Vincenzo Italiano, tecnico dello Spezia, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il pareggio contro l’Inter. Le sue parole.

MATCH – «Grande risultato per noi. Fermare l’Inter non è semplice, è un’impresa. Grandi meriti ai ragazzi, abbiamo fatto un primo tempo ottimo poi è venuta fuori la grandissima forza dell’Inter ma ci siamo difesi. Punto meritatissimo».

CARICA PER IL FINALE – «Ci deve dare quella convinzione che se entriamo in campo con questo spirito evitiamo le brutte prestazioni. È uno spirito che deve avere sempre una squadra come la nostra, se questo è lo spirito che metteremo da qui alla fine mi auguro che il nostro obiettivo si possa tagliare. Dopo stasera sono fiducioso».

LUKAKU E LAUTARO – «Nel secondo tempo ci siamo riusciti meno a mettere in fuorigioco loro. L’Inter è devastante, hanno tantissime soluzioni davanti. Volevamo evitare il più possibile Lautaro e Lukaku sul dischetto del rigore. Ce l’abbiamo fatta, loro sono micidiali in quella zona».

LUKAKU – «Lukaku nel riscaldamento l’ho guardato e sono tornato subito dentro perchè non volevo far vedere ai ragazzi la mia faccia».

SUPERLEGA – «Ai ragazzi ho detto che noi dobbiamo ricevere la salvezza. Se gli altri pensano alle Superleghe noi dobbiamo fare la supersalvezza. Se non fai prestazioni al di sopra del normale contro questa squadre è certo che perdi. Quando 3-4 finiscono con i crampi»