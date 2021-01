Spezia, Italiano: «Ennesima partita dalla quale avremmo potuto ottenere di più»

Vincenzo Italiano ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta contro l’Udinese: queste le parole del tecnico dei liguri

AMAREZZA – «E’ l’ennesima partita dalla quale avremmo potuto ottenere di più. Gara preparata in un solo allenamento, nella ripresa avremmo meritato il pareggio. Veniamo puniti alla minima disattenzione, non riusciamo mai a mettere una pezza e ci costa caro. Peccato che tra oggi e Roma abbiamo perso qualche punto che cercheremo di conquistare nelle prossime gare».

ASSENZE – «Arrivare alla fine in superiorità numerica è stato importante, poi un po’ troppo ingenuo Saponara. Era difficile superare l’Udinese e trovare spazi. Non mi piace parlare degli assenti, sono convinto che anche con quelli a disposizione potevamo portare a casa il risultato. Quando rientreranno, avremo più qualità a disposizione. Ma Agudelo da attaccante centrale ha fatto bene: è veloce, rapido e aggressivo. Non rimprovero nulla ai ragazzi».

CAMBIO SOCIETARIO – «E’ venuto fuori oggi, io e la squadra non sapevamo nulla ma non ci ha toccato: siamo all’oscuro di tutto, non sappiamo nulla».

CONCORRENZA RINFORZATA – «Il Cagliari ha messo grande qualità con Nainggolan e Duncan, così come il Crotone. Sarà una battaglia ancora più dura, tante squadre si vorranno tirare fuori e con un po’ più di malizia possiamo rimanerci anche noi».