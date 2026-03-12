Italiano prima di Bologna Roma: «Castro non è insostituibile, ma vi spiego perché ho scelto lui e non Dallinga». Le parole del tecnico

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport nel corso del prepartita di Bologna Roma, ottavo di finale d’andata di Europa League, il tecnico dei rossoblù Vincenzo Italiano ha spiegato così le proprie scelte di formazione.

FORMAZIONE – «Non abbiamo cambiato neanche nell’ultima gara di campionato, Odgaard sta iniziando a imparare un modo diverso di approcciare. In questo momento l’assetto attuale ci dà garanzie, ho visto che manca Koné ma hanno dinamismo e qualità in mezzo al campo. Noi però possiamo dire la nostra».

CASTRO INSOSTITUIBILE? – «No, Dallinga non è al 100%. Oggi è una partita di grande ritmo, contro un avversario tosto come Ndicka gli ho preferito Santi ma con altre dieci partite di campionato e mi auguro anche in Europa, ci potrà essere spazio anche per Dallinga».

BERNARDESCHI E ROWE PER CREARE SUPERIORITA’ NUMERICA – «Sono le loro caratteristiche che esaltano il modo di arrivare nell’area avversaria, nel momento in cui si accendono sono giocatori che possono far cambiare le sorti delle partite. Abbiamo anche gente dalla panchina che può darci una mano a gara in corsa, speriamo che abbiano il piede caldo perché entrambi stanno molto bene».