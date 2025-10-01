J. League, Schmidt nominato Global Football Advisor: al via il progetto per lo sviluppo del calcio giapponese

Schmidt guiderà un programma internazionale di formazione per allenatori, dirigenti e giovani talenti, con l’obiettivo di innalzare il livello

La J.League ha ufficializzato il lancio del progetto “Overseas Coach Invitation”, un’iniziativa volta a portare in Giappone metodologie e filosofie calcistiche internazionali. Per guidare questo percorso è stato scelto Roger Schmidt, allenatore tedesco di grande esperienza, noto per aver guidato club prestigiosi come il Bayer Leverkusen in Bundesliga, il Benfica in Portogallo e il PSV Eindhoven nei Paesi Bassi. Schmidt ricoprirà il ruolo di Global Football Advisor con un contratto di nove mesi, da ottobre 2025 a giugno 2026.

Un progetto per la crescita del calcio giapponese

L’obiettivo del programma è rafforzare la formazione di allenatori, dirigenti e giovani calciatori giapponesi, favorendo lo scambio culturale e tecnico con il calcio europeo. Schmidt terrà sessioni pratiche per i ragazzi delle Academy, organizzerà seminari per allenatori e direttori sportivi e condividerà le proprie competenze con i club affiliati alla lega.

Il calendario delle attività è già definito:

Ottobre 2025 : 1° Special Program per allenatori e direttori sportivi.

: 1° Special Program per allenatori e direttori sportivi. Novembre 2025 : programma di formazione in Europa per la selezione U-18 .

: programma di formazione in Europa per la selezione . Dicembre 2025 : training camp per la selezione U-16 .

: training camp per la selezione . Febbraio 2026 : 2° Special Program.

: 2° Special Program. Marzo 2026 : tour europeo con la selezione U-16 .

: tour europeo con la selezione . Primavera 2026: sessione speciale dedicata alla FIFA World Cup per tecnici e dirigenti.

Le dichiarazioni dei protagonisti

Schmidt ha commentato con entusiasmo la nomina: “È un grande onore diventare Global Football Advisor della J.League. Condivido la visione e la strategia di crescita della lega e sono pronto a contribuire allo sviluppo del calcio giapponese, allenando giovani e scambiando idee con allenatori e direttori sportivi”.

Anche il presidente della J.League, Yoshikazu Nonomura, ha sottolineato l’importanza del progetto: “Migliorare il livello di giocatori, allenatori e dirigenti è fondamentale per competere a livello mondiale. Roger Schmidt porta esperienza e visione internazionale, e il suo contributo rappresenta un passo importante verso l’eccellenza globale della J.League”.

Un passo verso l’internazionalizzazione

Con questa iniziativa, la J.League punta a consolidare il proprio ruolo nel panorama calcistico mondiale, offrendo ai giovani talenti giapponesi l’opportunità di crescere con il supporto di un tecnico che ha lasciato il segno nei principali campionati europei.