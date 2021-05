James Rodriguez escluso: «Non contano su di me, è un dolore enorme»

Il fantasista colombiano dell’Everton James Rodriguez è il grande escluso a sorpresa dalla Coppa America. Ecco le sue parole

«Sono reduce da un processo di recupero che è giunto ormai alla sua parte finale. Le tempistiche mi suggeriscono di andarci cauto in vista della prima sfida di qualificazione al Mondiale, ma mi permetterebbero di essere disponibile al 100% per la seconda e certamente anche per la Copa America 2021″, ha esordito James Rodriguez nel suo comunicato apparso via social. “Sono rimasto sorpreso dal comunicato dallo staff tecnico, nel quale dicono che non contano su di me e mi augurano un recupero totale. Io però ho già recuperato e ho dovuto sacrificare molte cose per farlo. Sono profondamente amareggiato, visto quanto rappresenta per me giocare per il mio Paese. Non godere della fiducia dello staff mi genera un dolore enorme, perché ho sempre dato tutto per la Colombia. Ai miei compagni mando tutta la migliore energia possibile e faccio i migliori auguri, vi sosterrò da lontano con la stessa passione di sempre»