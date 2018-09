Jasurek, agente Lobotka: «Trasferimento al Napoli? Presto per dirlo»

Lobotka sembra sempre più vicino al Napoli, il suo Agente Jasurek dice che adesso è troppo presto per dirlo

Sul taccuino dei dirigenti del Napoli viene sempre più sottolineato il nome di Stanislav Lobotka. Il suo innesto servirebbe per rafforzare il centrocampo a disposizione di mister Carlo Ancelotti ed a proposito di un suo possibile arrivo in terra campana ha parlato il suo agente, Branislav Jasurek.

Jasurek: «Lobotka al Napoli? Adesso è presto, per ora sono solo voci»

Le parole dell’agente di Lobotka a Calcio Napoli 24 sono state: «Lobotka a Napoli già a gennaio? In un periodo dove c’è la sosta, la stampa deve avere qualcosa da scrivere. E’ presto per dirlo, solo da novembre si potrà capire se ci saranno nuovi sviluppi. Per ora sono solo delle voci. Conosco molto bene Giuntoli, ma non è cambiato nulla dopo i contatti che ebbi con lui qualche tempo fa».