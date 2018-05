Joao Cancelo rischia, dopo la sconfitta contro il Sassuolo l’Inter vede complicarsi la corsa alla Champions League: il riscatto dal Valencia si fa più difficile

L’Inter perde in casa contro il Sassuolo e la Champions League si allontana. Con la qualificazione UCL potrebbe andarsene anche la possibilità di riscattare Joao Cancelo, che tra l’altro ieri sera ha fatto la sua peggior partita da quando è a Milano. Se l’Inter dovesse mancare la qualificazione in Champions, allora non arriverebbe il tanto sperato gruzzoletto da spendere in entrata. Ciò potrebbe significare proprio addio ai soldi per Cancelo, in prestito dal Valencia: per averlo a titolo definitivo servono trentacinque milioni di euro, un po’ troppi per un’Inter qualificata “solo” alla fase a gironi di Europa League.

Da Crotone-Lazio di oggi dipenderà anche il futuro di Cancelo, perché se Zenga riuscirà a fermare Inzaghi allora l’Inter potrà sorpassare la Lazio all’ultima giornata in caso di vittoria. Allora si riaprirebbe ogni discorso anche per Cancelo, oltre che per la Champions. Rimane difficile, però, pensare che senza la UCL il portoghese rimanga. Si pensano soluzioni alternative e in testa c’è il possibile prestito di Semedo dal Barcellona. Proprio Semedo è in vantaggio sui concorrenti, tra cui Alessandro Florenzi, colpo interessante dalla Roma ma difficilissimo da attuare.