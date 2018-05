La coda di Inter-Sassuolo è polemica, svelato un retroscena accaduto al fischio finale: Perisic ha dato vita a un battibecco con un tifoso

Non è stata una grande Inter quella di ieri contro il Sassuolo, il risultato lo ha certificato. Proprio nel giorno in cui i tifosi hanno popolato San Siro per dare una mano alla squadra in vista del possibile approdo in Champions League, i nerazzurri hanno perso e hanno probabilmente salutato ogni possibilità di andare in UCL. Non è finita qui, perché Ivan Perisic è stato tra i protagonisti anche alla fine della partita. Il giocatore croato, uscendo dal campo, avrebbe risposto alle offese di un tifoso e sarebbe nato un battibecco colorito, il calciatore e il sostenitore si sarebbero presi davvero a male parole.

Un brutto segnale di nervosismo quello raccontato nel retroscena riportato da La Gazzetta dello Sport. Nessuno in casa Inter avrebbe mai immaginato una sconfitta in un San Siro stracolmo e contro un avversario senza più un obiettivo stagionale, invece il ko è arrivato e potrebbe costare carissimo. Il brutto siparietto tra Perisic e il tifoso ha chiuso con un’ulteriore polemica una serata veramente nera per l’Inter. Adesso i nerazzurri dovranno solo sperare nel Crotone di Walter Zenga.