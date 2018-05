Walter Zenga alla vigilia di Crotone-Lazio: una vittoria degli squali potrebbe favorire l’Inter nella corsa Champions, ma l’allenatore rossoblù resta concentrato sulla sua squadra

Crotone-Lazio, in programma domani all”Ezio Scida’, mette in palio punti vitali per la salvezza e la corsa Champions. L’allenatore rossoblù Walter Zenga, alla vigilia della gara, ha escluso che nella voglia di risultato degli ‘squali’ si possa configurare anche un ‘favore’ all’Inter, sua ex squadra, in lotta per la Champions con la Lazio: «Io sono l’allenatore del Crotone, non penso a nessun altro. Devo vincere per la mia squadra, il mio club, la mia città, i miei tifosi. Non sopporto il paragone con altre cose, anche perchè l’Inter se vince due gare è in Champions, il destino è nelle loro mani, non nelle mie» le parole dell’allenatore milanese in conferenza stampa.

Zenga ha poi proseguito: «Vorrei chiudere i conti domani. In città sentiamo ottimismo, ci riconoscono quel che abbiamo fatto. La Lazio è una grande squadra, lo dimostra la sua posizione di classifica. Ha un ottimo allenatore e sa giocar bene, dovremo giocare altrettanto bene per fare risultato. Il Crotone è una squadra che sa affrontare questi appuntamenti secchi» le parole dell’ex portiere in conferenza stampa.