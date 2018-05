È nel mirino dell’Inter Florenzi: il centrocampista della Roma, in trattativa per il rinnovo di contratto con Monchi, ha ricevuto una telefonata da mister Spalletti

Non è ancora iniziato il calciomercato vero eppure le voci fioccano. Molte di queste riguardano Alessandro Florenzi, centrocampista della Roma che nelle ultime ore è stato accostato all’Inter. Dopo i rumors sulla Juventus, per il giallorosso arrivano anche quelli sui nerazzurri. Florenzi è in scadenza di contratto nel giugno 2019 con la Roma, per ora le trattative per il rinnovo non hanno avuto pieghe positive e sono state messe in pausa in attesa della fine della stagione. Stando ai quotidiani sportivi italiani, nei giorni scorsi Luciano Spalletti si sarebbe inserito in questa trattativa con una telefonata. Avrebbe chiamato il suo ex calciatore ai tempi della Capitale e avrebbe messo le basi per provare a portare all’Inter Florenzi. Sono solamente rumors o un fondo di verità c’è? Un tentativo potrebbe esserci stato, ma per ora siamo ancora in fase embrionale.

L’Inter spinge, la Roma non vuol vendere Florenzi

Florenzi tentato dall’Inter, dunque. Non necessariamente, però, il calciatore romano lascerà la sua squadra. Anzi, pare che voglia fare di tutto per restare a Trigoria, ma chissà che queste voci non gli possano essere d’aiuto per riuscire a strappare un rinnovo migliore con la Roma. Da parte dei giallorossi non c’è la volontà di cederlo, anche perché i bilanci sembrano essere migliorati e soprattutto Florenzi è visto come il capitano del futuro. L’Inter dovrà remare verso altri obiettivi, su tutti Semedo del Barcellona e Thomas Partey dell’Atletico Madrid. Detto che Partey di partite da terzino ne ha giocate pochissimo e quindi sarebbe poco veritiero inserirlo nella lista degli eredi di Cancelo, per Semedo qualche chance c’è. Il portoghese non ha brillato e potrebbe arrivare all’Inter con un affare in stile Rafinha.