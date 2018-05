Alessandro Florenzi rinnova o no? Mentre la Roma e l’agente Lucci pensano al contratto, ecco che arriva la Vecchia Signora: per Florenzi Juventus in corsa!

Roma-Juventus della prossima settimana non sarà solo la gara Scudetto per i bianconeri, ma anche una prima occasione per parlare di mercato. Il nome su cui si concentrano le mire dei piemontesi è quello di Alessandro Florenzi. Il centrocampista è in scadenza nel giugno 2019 e le voci sul rinnovo non sono positive per la Roma, o almeno non lo sono state finora. Florenzi e la società capitolina sono ancora lontani dal trovare un accordo, il suo agente Alessandro Lucci è al lavoro per riuscire a chiudere, ma la trattativa va a rilento. La Juventus si è inserita molto tempo fa e ora potrebbe iniziare a pressare un po’ di più.

Florenzi sta facendo richieste importanti alla Roma. Attualmente guadagna 1,7 milioni di euro e vorrebbe raddoppiare l’ingaggio, mettendoci pure qualcosa in più. Pare che le richieste di Florenzi siano di quattro milioni di euro a stagione fino al giugno 2022 o addirittura 2023. I numeri in ballo sono pesanti, ma è vero che Florenzi è un pilastro della Roma, nonostante in questa stagione sia andato un po’ a rilento. Monchi vuole tenerlo, ma ha la necessità di abbassare il monte ingaggi. In questo clima di perplessità è la Juventus a poter sparigliare le carte, i bianconeri sono alla finestra e seguono l’evolversi della situazione.