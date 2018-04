Alessandro Florenzi non ci sta e promette battaglia al ritorno

Spesso e volentieri, i calciatori, davanti ai microfoni, recitano un copione già scritto. Nulla a che vedere, però, con chi della sua squadra è prima tifoso e poi calciatore. Vedi Alessandro Florenzi. Il calciatore giallorosso, in mixed zone, ha raccontato la sua versione di Liverpool-Roma: «Contro il Barcellona avevamo la sensazione che il risultato fosse recuperabile. Come stasera: non ci sentiamo battuti nè fuori dalla Champions League. Sappiamo che, forse, sarà più difficile però, perchè parliamo di due squadre che giocano un calcio opposto».

Quindi rende pubbliche le sue intenzioni, e quelle dei compagni di squadra, per Roma-Liverpool: «Dovremo giocare con il coltello tra i denti e sputare sangue per la Roma e per tutti i tifosi che ci verranno a sostenere». Per poi ritornare su quanto accaduto nei 90 e passa minuti di Anfield Road: «Siamo andati in difficoltà in occasione di alcuni loro inserimenti. Non c’è un colpevole, quando si sbaglia si sbaglia tutti insieme. Ci siamo buttati giù, cosa che non doveva accadere: perchè stai giocando una semifinale di Champions League e può accadere di prendere un tiro, un gol o due gol. Cercheremo di migliorarci e di fare un’altra impresa».