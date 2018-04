Liverpool-Roma, scontri tra tifosi ad Anfield: due arresti per tentato omicidio

Notte di Champions League ad Anfield. Liverpool-Roma però non ha regalato solo 7 gol ma anche una pagina nera a causa degli scontri tra tifosi

Il Liverpool ha battuto la Roma per 5-2 ma la notte di Champions League ad Anfield non ha regalato solo belle emozioni. I ‘tifosi’ delle due squadre hanno scritto una pagina nera, rovinando la serata europea. La polizia della città inglese ha confermato, attraverso una nota ufficiale, gli scontri tra giallorossi e Reds in città. In diverse zone della città infatti, nell’immediato post partita, sono avvenuti alcuni scontri fra tifosi delle due fazioni. Liverpool-Roma: tante emozioni ma anche tante note negative.

Gli scontri hanno portato all’arresto di 9 persone. Le accuse sono gravi: possesso di stupefacenti, possesso illegale di armi e per due italiani anche l’accusa di tentato omicidio. Sì, perché un cittadino inglese di 53 anni è rimasto ferito da una coltellata ed è icoverato in condizioni critiche all’Ospedale Walton Neurologica Centre. Sono stati arrestati due italiani di 25 e 26 anni. Gli scontri sono avvenuti anche presso l’Albert Pub, il ritrovo abituale dei tifosi del Liverpool: circa 80 romanisti, incappucciati e armati di cinghie (uno è stato filmato con un martello), è sbucato all’improvviso da Venmore Street, attaccando la tifoseria rivale alle 7 e 35 ora locale.