Che spettacolo ad Anfield! Le coreografie di Liverpool-Roma – FOTO

Prima che in campo lo spettacolo è sugli spalti: i tifosi di Roma e Liverpool illuminano Anfield con le loro coreografie

Come quasi tutti gli stadi inglesi, Anfield ha un’atmosfera unica capace di far tremare le gambe agli avversari e caricare a mille i giocatori del Liverpool. Una cornice incredibile per una partita che si preannuncia spettacolare. I numerosissimi tifosi giallorossi che hanno riempito il settore ospiti di Anfield hanno provato a rispondere al You’ll Never Walk Alone cantato a gran voce dalla Kop.