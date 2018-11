Joao Mario, gol e assist: la rinascita del portoghese firmata Spalletti

Un gol e due assist per affondare il Genoa: la Curva torna ad applaudire Joao Mario

L’Inter vince agevolmente a San Siro spazzando via con un netto 5-0 un Genoa disorientato. Joao Mario si è preso letteralmente la scena con un gol e ben due assist per le marcature di Politano e Nainggolan. Il centrocampista portoghese ha finalmente ritrovato la luce alla fine del tunnel, e il merito è di mister Spalletti.

Il tecnico nerazzurro ha sfruttato l’ottimo momento della sua squadra per inserire, non senza iniziali polemiche da parte dei tifosi, un giocatore come Joao Mario che ormai era considerato il più grande flop della dirigenza. Il numero 15, già titolare nella vittoria in casa della Lazio per 3-0 della scorsa giornata, ha risposto “presente” all’appello di mister Spalletti ed è ritornato al gol, galvanizzato dall’intraprendenza di questa Inter che ora più che mai è da considerare l’anti-Juve.

Da capire ora quale sarà il futuro della stagione di Joao Mario. Spalletti è spesso solito al turnover offensivo, e se l’Inter continuerà il percorso in Champions il portoghese potrà avere più presenze dal primo minuto in Serie A, o inserimenti a partita in corso da jolly offensivo. La cosa più importante è la risposta del pubblico, che è tornato ad acclamarlo: un successo per il giocatore, per il mister e soprattutto per l’Inter. Che non ne vuole sapere di fermarsi in campionato.