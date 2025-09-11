Joao Mario ha scelto la sua nuova destinazione. Ecco dove giocherà - Calcio News 24

Joao Mario pronto per l’AEK: nuova tappa in Grecia per l’ex Inter. Il centrocampista portoghese saluta il Besiktas e riparte dalla Super League greca

Joao Mario è pronto a scrivere un nuovo capitolo della sua lunga carriera. Il centrocampista portoghese classe 1993, attualmente in forza al Besiktas, sta per diventare un nuovo giocatore dell’AEK Atene. Secondo quanto trapela da fonti vicine al club greco, l’accordo tra le parti è stato definito sulla base di un prestito secco e l’ufficialità potrebbe arrivare entro poche ore, visto che il calciomercato in Grecia resta aperto fino al 12 settembre.

Dopo un percorso ricco di esperienze internazionali, Joao Mario si prepara dunque a sbarcare in Super League, aggiungendo la Grecia alla lunga lista di Paesi in cui ha militato.

Una carriera tra grandi club e palcoscenici importanti

Joao Mario ha iniziato la propria avventura calcistica nelle giovanili dello Sporting CP, dove ha fatto il suo debutto tra i professionisti e ha collezionato ben 127 presenze e 16 reti, divise su due parentesi, intervallate da un prestito al Vitoria Setubal.

Il salto nel grande calcio europeo è arrivato nel 2016 con il trasferimento all’Inter, che lo ha acquistato per oltre 40 milioni di euro. Tuttavia, la sua esperienza in nerazzurro è stata altalenante: 69 presenze e 4 gol, senza mai riuscire a imporsi completamente come titolare fisso.

Sono seguite varie esperienze in prestito: in Premier League con il West Ham (14 presenze e 2 gol) e in Russia con la Lokomotiv Mosca (22 presenze, 1 gol).

Successivamente, Joao Mario è tornato in patria per vestire la maglia del Benfica, dove ha vissuto una delle stagioni migliori della sua carriera: 149 presenze totali e 36 gol, diventando un punto di riferimento nel centrocampo delle Águias.

Nell’ultima stagione si è trasferito in Turchia al Besiktas, con cui ha collezionato 45 presenze e 10 reti, confermandosi un centrocampista ancora affidabile nonostante i 32 anni di età.

Calciomercato: l’AEK approfitta delle ultime ore per chiudere

Con il calciomercato greco ancora aperto, l’AEK ha deciso di affondare il colpo per assicurarsi Joao Mario. Il giocatore porterà esperienza, visione di gioco e versatilità in un centrocampo che punta a fare bene in campionato e nelle competizioni europee.

Una nuova sfida attende Joao Mario: la Grecia è pronta ad accoglierlo.