Si chiama Jordan Lotomba uno dei nomi nuovi per la fascia del Napoli: assieme a Elvedi e Achraf è tra i possibili vice di Elseid Hysaj sul mercato

Il Napoli è alla ricerca di un terzino destro sul mercato. Ha messo nel mirino Hakimi Achraf, difensore del Real Madrid, ma anche Nico Elvedi del Borussia Mönchengladbach. Stefan Lainer del Red Bull Salisburgo è in dirittura di arrivo, ma si pensa anche a altri nomi. Oltre a Achraf, Elvedi e Lainer spunta il giovane e intrigante Jordan Lotomba. Venti anni a settembre, gioca nello Young Boys e da poco si è laureato campione di Svizzera coi gialloneri. Ha la doppia nazionalità della Repubblica Democratica del Congo e della Svizzera, ma gioca in nazionale con gli elvetici, con cui ha già esordito in Under 21.

Cristiano Giuntoli lo segue già da tempo, dato che è un prospetto interessante. La sua prima annata allo Young Boys è stata soddisfacente e ha giocato molto sia in campionato sia nelle coppe europee, andando a segno una volta in trentaquattro presenze. Ha un contratto fino al 2021 con gli svizzeri e ha una valutazione non altissima, probabilmente con dieci milioni di euro il Napoli potrebbe portarselo a casa. Il club partenopeo è partito in quarta per Lotomba e potrebbe già essere avanti rispetto alla folta concorrenza. Lainer rimane il più vicino per la fascia destra, ma Lotomba è da tenere d’occhio.