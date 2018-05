Formazione Svizzera 2018: convocati e titolari ai Mondiali in Russia. Le scelte del ct degli elvetici Vladimir Petkovic

Sulla Svizzera e sulla crescita costante del suo movimento calcistico ormai non ci sono più dubbi. Manca ancora un centesimo per fare un euro, ma la nazionale elvetica si presenta in Russia comunque con delle carte molto interessanti da spendere. In tanti hanno voglia di rifarsi dopo una stagione così così, se non disastrosa. Da Lichtsteiner a Ricardo Rodriguez, passando soprattutto per Granit Xhaka e Shaqiri, fresco di dolorosa retrocessione in Championship con il suo Stoke City. La sorpresa, però, potrebbe essere a centrocampo: c’è Remo Freuler, diga perfetta per una squadra che può anche diventare grande. A patto che tutto funzioni, attacco compreso (Seferovic tarda ancora ad esplodere).

Ct Svizzera: Vladimir Petkovic

Prima allo Young Boys, poi alla Lazio e infine alla guida della Svizzera. Vladimir Petkovic, il serbo giramondo, ha fatto bene praticamente dappertutto. Ha una rosa di livello, ma leggermente più debole rispetto a quella di quattro anni fa in Brasile. Gli elvetici sperano si affidano all’esperienza in difesa. E alla mano del ct, che spera di arrivare almeno fino agli ottavi.

Formazione Svizzera 2018: i titolari ai Mondiali

SVIZZERA (4-2-3-1): Sommer; Lichtsteiner, Elvedi, Schar, Rodriguez; Freuler, Xhaka; Shaqiri, Dzemaili, Zuber; Seferovic. Commissario tecnico: Vladimir Petkovic.

Convocati Svizzera 2018: la rosa di Petkovic

Portieri: Sommer (Borussia Mönchengladbach), Bürki (Borussia Dortmund), Kobel (Hoffenheim), Mvogo (RB Lipsia)

Difensori: Lichtsteiner (Juventus), Djourou (Antalyaspor), R. Rodríguez (Milan), Schar (Deportivo la Coruña), Lang (Basilea), T. Klose (Norwich City), Moubandje (Tolosa), Widmer (Udinese), Akanji (Borussia Dortmund), Elvedi (Borussia Mönchengladbach), Mbabu (Young Boys)

Centrocampisti: Behrami (Udinese), Shaqiri (Stoke City), Gelson Fernandes (Eintracht Francoforte), Dzemaili (Bologna), G. Xhaka (Arsenal), F. Frei (Basilea), Zuber (Hoffenheim), Freuler (Atalanta), Zakaria (Borussia Mönchengladbach), Zuffi (Basilea), E. Fernandes (West Ham United), D. Sow (Young Boys)

Attaccanti: Derdiyok (Galatasaray), Mehmedi (Wolfsburg), Seferović (Benfica), Drmić (Borussia Monchengladbach), Embolo (Schalke 04), Gavranović (Dinamo Zagrabia), Oberlin (Basilea), A. Ajeti (Basilea)

Commissario tecnico: Vladimir Petkovic