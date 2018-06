Sarà Stefan Lainer il prossimo terzino destro del Napoli. Accordo praticamente raggiunto con il Red Bull Salisburgo: ecco le cifre

Ci siamo quasi, Stefan Lainer si avvicina sempre di più all’Italia, direzione Napoli. Il calciatore austriaco classe 1992, difensore del Red Bull Salisburgo, diventerà a breve un nuovo giocatore della società campana. L’arrivo di Carlo Ancelotti ha portato in dote il primo colpo estivo con l’acquisto di Simone Verdi dal Bologna. Le necessità di mercato dei partenopei riguardano anche il settore di centrocampo e quello dei terzini, ferma restando l’assoluto bisogno di acquistare un portiere per il dopo-Reina (il nome di Leno è quello sempre più in quota).

Il terzino destro Lainer ha conquistato tre campionati austriaci e due coppe d’Austria, finendo anche nella squadra 2017/2018 della stagione della UEFA Europa League. Il Napoli lo segue da diverse settimane e ha praticamente raggiunto l’intesa definitiva. Secondo quanto riportato da Sky Sport, infatti, tra qualche giorno si completerà il trasferimento di Lainer al Napoli. Chiusura dell’operazione con il Salisburgo fissata a 10 milioni di euro per il costo del cartellino, bonus compresi. Sul fronte uscite proseguono i contatti tra Manchester City e Jorginho, mentre sul tema acquisti si fa caldo il nome di Fabian Ruiz in entrata.