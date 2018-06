Le parole dell’agente FIFA Parisi sulla trattativa tra Napoli e Bayer Leverkusen per il portiere Bernd Leno

L’intermediario che sta curando la trattativa tra il Napoli e il Bayer Leverkusen per Leno, vale a dire l’agente FIFA Fabio Parisi, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso di un’intervista con Radio Kiss Kiss Napoli in cui ha descritto gli ultimissimi sviluppi della negoziazione tra i due club. Il Napoli è a caccia di un portiere sul calciomercato dopo la partenza di Pepe Reina in direzione Milan. L’arrivo di Carlo Ancelotti sembrava presagire ad una pista Sirigu, già allenato al Paris Saint-Germain, ma da diversi giorni tutto sembra convergere verso un assalto a Bernd Leno.

Queste le parole rilasciate da Parisi in merito alla trattativa tra Napoli e Bayer: «Posso dire solo che c’è una trattativa in corso e stiamo cercando di avvicinare le parti in causa. Questa è la settimana più importante perché non si può andare oltre. A breve sapremo se la trattativa andrà in porto o meno. Per il momento è una trattativa che sta andando avanti senza offerte scritte e stiamo aspettando una richiesta ufficiale e definitiva. Qualora non dovesse andar bene il Napoli dovrebbe prendere un portiere con esperienza in Champions League».