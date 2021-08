Jordi Alba sulle orme di Piqué: la mossa per aiutare il Barcellona e permettere al club di sostenere il monte ingaggi

Jordi Alba è pronto a seguire le orme di Gerard Piqué. Così come il difensore, anche il laterale spagnolo si è detto deisposto a ridursi l’ingaggio per permettere al Barcellona di sostenere il monte ingaggi.

Come riportato da Marca, l’accordo è di vitale importanza per il club, che sta provando a uscire da una delicata situazione finanziaria. Il club sarebbe in contatto anche con altri giocatori per il medesimo fine.