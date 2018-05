Jorginho al City. L’agente: «Ne stiamo parlando col Napoli»

Il centrocampista del Napoli, Jorginho, può salutare gli azzurri. Il calciatore è corteggiato dal Manchester City di Guardiola

Jorginho al Manchester City: trattativa in corso. Il centrocampista classe 1991 di proprietà del Napoli, uno dei pupilli di mister Sarri, ha disputato una grande stagione, confermandosi ad alti livelli. Il calciatore piace a Pep Guardiola e presto potrebbe arrivare l’accordo con i Citizens. Joao Santos, agente del centrocampista del Napoli, ha parlato a Radio Kiss Kiss del futuro del suo assistito ammettendo l’esistenza di una trattativa con il club allenato da Guardiola.

Ecco le parole di Joao Santos: «Ancelotti? Il suo arrivo è stata una grande sorpresa ma le dinamiche del calcio moderno ci hanno abituato a questi cambiamenti repentini. Jorginho? Ad oggi rimane un calciatore del Napoli, poi vedremo. Il mio assistito non ha firmato un accordo con altri club e il Napoli non ha negoziato l’accordo con nessun club. Di sicuro posso dire che il Napoli e il Manchester City stanno parlando del futuro del mio assistito, vedremo cosa accadrà. Bisogna capire se Ancelotti vuole Jorginho oppure no. Non conosco quale sia il suo pensiero. Il giocatore piace a Guardiola e ha avuto dei contatti con l’allenatore del City ma anche con altri grandi allenatori. Al Chelsea con Sarri? Non sappiamo se Sarri andrà al Chelsea, vediamo».