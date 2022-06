Jovic alla Fiorentina? Inserimento del Besiktas sull’attaccante serbo del Real Madrid

Luka Jovic resta in uscita dal Real Madrid. Sulle tracce dell’attaccante serbo ci sono Fiorentina e Besiktas.

Come riporta As in particolare il club viola mirerebbe ad un prestito gratuito con il Real Madrid che si assumerebbe gran parte dell’ingaggio ma ora bisogna fare i conti anche con l’inserimento del club turco.