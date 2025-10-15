Juan Jesus sicuro: «Posso ancora dare tanto a questo Napoli. Sugli obiettivi...» - Calcio News 24

Napoli, Juan Jesus: «L’età è solo un numero, sono ancora quello che spinge di più»

A Napoli, tra tifosi e spogliatoio, Juan Jesus continua a ribadire con forza che l’età non condiziona la sua voglia di dare tutto. Arrivato al club partenopeo con il compito di fare il rincalzo, il difensore brasiliano ha dimostrato negli ultimi anni di essere una certezza: affidabile, presente e pronto a dare il suo contributo anche nei momenti difficili.

Proprio con la maglia del Napoli ha tagliato un traguardo importante: oltre cento presenze, un risultato che agli occhi del centrale ha un peso forte, arricchito dal fatto di aver partecipato alle vittorie che hanno riportato gloria in campionato. Per lui, essere parte integrante di questi successi rende ogni partita ancora più significativa.

In un’intervista, Juan Jesus ha confessato che Napoli gli ha dato accoglienza, fiducia e serenità, anche quando arrivano critiche. «Qui mi sento bene, mi hanno sempre accolto da subito», afferma. Anche quando le cose non vanno come previsto, il difensore non perde l’energia: non molla mai un minuto, spinge, lotta, vuole essere un punto di riferimento, dentro e fuori dal campo.

Parla anche dei compagni di reparto: su Sam Beukema, ragazzo giovane ma con esperienza, dice che ha già fatto bene a Bologna e che in azzurro sta capendo cosa significa giocare con la pressione del Napoli, della Champions, dell’attesa. João Jesus ammette che da giocatore con più anni sulle spalle c’è sempre da imparare — e anche da lui ci sono spunti da cogliere, perché la competizione interna aiuta a migliorare.

Riguardo all’equilibrio mentale, al giocare bene sia in campionato che in Europa, al Napoli interessa più la prestazione che le critiche o i gol subiti: «Non conta quanti ne prendiamo, ma fare punti, continuare a giocare un buon calcio». È un Napoli che vuole personalità, che vuole mostrare coesione, che non vuole crollare davanti alla pressione.

Anche la vita extra campo ha il suo spazio: Juan Jesus vive a Posillipo, passeggia, guarda il Vesuvio, il mare, mantiene un rapporto caldo con la città. Ama Napoli. Ama la maglia. Ama l’idea di essere esempio per i più giovani, anche quando l’età fa pensare a un calo. «L’età è solo un numero — dice — in allenamento sono quello che spinge di più, perché voglio dare l’esempio.»

Con la sua esperienza, con la personalità che il Napoli gli ha permesso di esprimere, Juan Jesus si conferma non solo un elemento utile alla causa, ma una figura importante per il futuro del club. Perché a Napoli, tra le sfide e le aspettative, serve chi non molla mai.

