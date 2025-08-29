 Juric, la conferenza stampa LIVE dell'allenatore nerazzurro pre Parma Atalanta - Calcio News 24
Juric, la conferenza stampa LIVE dell’allenatore nerazzurro pre Parma Atalanta

Le dichiarazioni in conferenza stampa dell’allenatore dell’Atalanta Ivan Juric alla vigilia della partita contro il Parma

(INVIATO CALCIONEWS24 – ZINGONIA) Oggi al Centro Sportivo Bortolotti di Zingonia l’allenatore dell’Atalanta Ivan Juric alla vigilia della partita contro il Parma. Ecco le dichiarazioni.

PAREGGIO PISA – «La partita penso che nel secondo tempo è stato ottimo, mi collego veramente tanto a quella prestazione. Siamo stati contenti seppur abbiamo subito molto i lanci lunghi. Tante cose positive, tante cose negative. Ederson? Domani non ci sarà.»

MERCATO E SCAMACCA – «Quello che possiamo fare in questi giorni . Scamacca? Sono contento per Gianluca e per il goal. Dobbiamo sempre gestirlo, ma confido che ci sarà a Parma»

LOOKMAN E PARMA, FORMAZIONE – «Lookman? Non lo so, difficile indovinare cosa accadrà dopo. Affrontiamo questa squadra che pressa, alla Juve hanno creato loro i primi pericoli seppur per certi versi vivono la partita in maniera diversa rispetto a noi. Secondo me nel secondo tempo abbiamo creato tantissimo e bisogna sicuramente finalizzare meglio: se non riesci a vincere il contrasto diventa un problema, dobbiamo anche dare attenzione sotto questo aspetto. Formazione? Vorrei dare continuità visto che i ragazzi possono sicuramente migliorare, considerando che devono essere devastanti. ».

CHAMPIONS LEAGUE «Non ci sono squadre fragili. Club Brugge è campione d’Europa, Slavia Praga che aveva Diouf (cercato nel mercato ndr.) poi giocare contro dei campioni sarà bellissimo».

KRSTOVIC – «Lui è un altro che entra in questo gruppo di crescita. E’ un ottimo giocatore e poi può migliorare.»

MALDINI – «Sono molto contento di come lavora, si sta impegnando molto e ovviamente cercando di essere dentro la gara, la cosa strana è che sbaglia il goal e deve continuare.»

BERNASCONI – «Sarà sicuramente nelle rotazioni: sia lui che Palestra hanno qualità. Bernasconi ha giocato tante partite, mentre invece Marco ha bisogno ad oggi di giocare. Scalvini? Ha veramente una grande qualità nel passaggio e può veramente migliorare. »

