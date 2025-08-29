Juric, la conferenza stampa LIVE dell'allenatore nerazzurro pre Parma Atalanta - Calcio News 24

Le dichiarazioni in conferenza stampa dell’allenatore dell’Atalanta Ivan Juric alla vigilia della partita contro il Parma

(INVIATO CALCIONEWS24 – ZINGONIA) Oggi al Centro Sportivo Bortolotti di Zingonia l’allenatore dell’Atalanta Ivan Juric alla vigilia della partita contro il Parma. Ecco le dichiarazioni.

PAREGGIO PISA – «La partita penso che nel secondo tempo è stato ottimo, mi collego veramente tanto a quella prestazione. Siamo stati contenti seppur abbiamo subito molto i lanci lunghi. Tante cose positive, tante cose negative. Ederson? Domani non ci sarà.»

MERCATO E SCAMACCA – «Quello che possiamo fare in questi giorni . Scamacca? Sono contento per Gianluca e per il goal. Dobbiamo sempre gestirlo, ma confido che ci sarà a Parma»

LOOKMAN E PARMA, FORMAZIONE – «Lookman? Non lo so, difficile indovinare cosa accadrà dopo. Affrontiamo questa squadra che pressa, alla Juve hanno creato loro i primi pericoli seppur per certi versi vivono la partita in maniera diversa rispetto a noi. Secondo me nel secondo tempo abbiamo creato tantissimo e bisogna sicuramente finalizzare meglio: se non riesci a vincere il contrasto diventa un problema, dobbiamo anche dare attenzione sotto questo aspetto. Formazione? Vorrei dare continuità visto che i ragazzi possono sicuramente migliorare, considerando che devono essere devastanti. ».

CHAMPIONS LEAGUE – «Non ci sono squadre fragili. Club Brugge è campione d’Europa, Slavia Praga che aveva Diouf (cercato nel mercato ndr.) poi giocare contro dei campioni sarà bellissimo».

KRSTOVIC – «Lui è un altro che entra in questo gruppo di crescita. E’ un ottimo giocatore e poi può migliorare.»

MALDINI – «Sono molto contento di come lavora, si sta impegnando molto e ovviamente cercando di essere dentro la gara, la cosa strana è che sbaglia il goal e deve continuare.»

BERNASCONI – «Sarà sicuramente nelle rotazioni: sia lui che Palestra hanno qualità. Bernasconi ha giocato tante partite, mentre invece Marco ha bisogno ad oggi di giocare. Scalvini? Ha veramente una grande qualità nel passaggio e può veramente migliorare. »

