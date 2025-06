Juric è il nono allenatore straniero nella storia dell'Atalanta: quando fu l'ultima volta nerazzurra in Serie A? - Calcio News 24

Juric Atalanta, Ivan è il primo allenatore straniero nerazzurro in Serie A dal 1951: l’ultimo fu Deniss Neville

L’Atalanta oggi ha certificato quello che sarà il nuovo allenatore della Dea (Ivan Juric), con una prima pillola statistica molto interessante.

Ivan Juric sarà il nono allenatore straniero nella storia dell’Atalanta Bergamasca Calcio. L’ultimo mister non italiano a cominciare una stagione in Serie A con la Dea dalla prima giornata fu l’inglese Denis Charles Neville nel 1951-1952: autore di una grande salvezza a campionato in corso l’anno precedente, ma esonerato dopo sei giornate il campionato dopo.