Juric: «Il PSG non mi spaventa. Con Lookman siamo stati chiari». Le dichiarazioni alla vigilia di Champions del tecnico dell’Atalanta

Ivan Juric, allenatore dell’Atalanta, ha parlato ai microfoni di Sky Sport alla vigilia della partita di Champions League sul campo del Paris Saint-Germain.

PSG – «C’è molta concentrazione su come preparare bene la partita ma in questo momento sento poca emozione. Non sono spaventato, ma curioso di vedere quella che con merito è la miglior squadra d’Europa in questo momento. Ci siamo preparati bene per affrontarli, speriamo di fare una grande partita. Ci servirà coraggio, sappiamo che hanno caratteristiche di palleggio e velocità in attacco. Però vedendo le squadre che si abbassano, soffrono di più rispetto a chi li affronta a viso aperto».

ASSENTI – «Scamacca e Kolasinac sono due pezzi grossi che ci mancano. Ma abbiamo tanti ragazzi giovani che vogliono fare bene, sono fiducioso».

VITTORIA COL LECCE – «Nelle altre partite meritavamo molto di più ma non abbiamo ottenuto i risultati. Nell’ultima abbiamo collegato bel gioco a gol e vittoria, ci serviva la fiducia per affrontare questa partita».

LOOKMAN – «Siamo sereni, ci abbiamo già parlato e siamo stati chiari, pensiamo solo alla partita di domani».