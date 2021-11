Juric: «Mourinho è una fonte d’ispirazione per tutti gli allenatori»

Ivan Juric ha parlato ai microfoni di DAZN prima del match contro la Roma: le parole del tecnico del Torino

PAROLE – «Quando un allenatore gestisce le migliori squadre e i migliori giocatori del mondo è un grandissimo allenatore e poi lui ha vinto tutto. È normale che nella carriera ci sono momenti che fai come all’Inter e altri posti in cui hai più difficoltà. Sicuramente è una fonte di ispirazione per tutti per come crea empatia e tutto il resto. È un grandissimo allenatore».