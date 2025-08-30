Juric post Parma Atalanta: «Abbiamo sprecato tanto. Dobbiamo migliorare e sulla prestazione di quel giocatore...» - Calcio News 24

Le dichiarazioni di Ivan Juric dopo quella che è stata la partita di Serie A Parma Atalanta

Ai microfoni di DAZN, l’allenatore Ivan Juric ha voluto rilasciare qualche dichiarazione su Parma Atalanta di Serie A.

LE DICHIARAZIONI – «Penso che abbiamo lavorato molto bene tutte le situazioni, ci è scappata una punizione da molto lontano e sono stati bravi loro. Nei calci piazzati in questo modo può sempre scappare qualcosa. Nel primo tempo quando rubavamo palla dovevamo essere più rapidi, peccato perché abbiamo create tante occasioni da gol e abbiamo preso un palo. In queste due partite ci è andata male. Krstovic? Ha fatto una buona gara ma gli è mancato il goal. C’è tanto da migliorare e soprattutto concretizzare quel che riusciamo a creare»