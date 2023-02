Juve, Allegri: «Abbiamo un dovere verso società e tifosi»

Le parole del tecnico bianconero, Massimiliano Allegri, a pochi minuti del calcio d’inizio del quarto di finale di Coppa Italia

Massimiliano Allegri ha parlato nel pre partita della quarto di finale di Coppa Italia che vede la Juve affrontare la Lazio. Di seguito le sue parole.

PARTITA DIFFICILE – «Nelle partite da dentro o fuori è normale. Noi stasera dobbiamo fare una partita importante contro una squadra che gioca bene ed è molto forte. Dobbiamo essere all’altezza».

APPROCCIO – «L’approccio col Monza è stato buono nei primi dieci minuti. Ora vediamo le cose in maniera negativa per gli ultimi risultati sul campo e per le vicissitudini esterne, ma il calcio dà la possibilità di rifarsi. Stasera c’è una possibilità, domani pensiamo al campionato».

PERIODO PIU’ DIFFICILE – «Per tutti è un’esperienza nuova, che va vissuta al meglio. Abbiamo un dovere verso la società, i tifosi e in primis verso noi stessi».

RASSEGNAZIONE PER POGBA – «No, però dispiace perchè pensavamo di averlo per lo meno a disposizione. Non è così, ma sono cose che capitano. Viene da quasi 9 mesi di inattività, ci vuole un po’ di pazienza. Cerca di rientrare il prima possibile, vediamo nei prossimi giorni. Ora si naviga a vista».

LEGGI ALTRE NOTIZIE SU JUVENTUSNEWS24.COM