Juve, Allegri ci crede per lo scudetto: il perché in 4 punti

Cresce l’ottimismo in casa Juve dopo la striscia di risultati utili consecutivi: i motivi spiegati in quattro punti

In casa bianconera è tornato l’ottimismo. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, dopo i recenti buoni risultati in serie A della Juve hanno ridestato le speranze Scudetto.

Massimiliano Allegri, infatti, sarebbe convinto di riuscire ad effettuare una clamorosa rimonta, che si sviluppa su quattro punti cardinali. Il primo sono i giovani che stanno diventando conferme, il secondo la difesa che non subisce più gol, il terzo e il quarto infine i rigenerati e i ritorni degli infortunati.

