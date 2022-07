Juve Arthur, il brasiliano piace all’Arsenal: i dettagli

L’Arsenal vuole far di tutto per portare Arthur in Premier League: i Gunners stanno studiando la formula per convincere la Juve

L’Arsenal vuole far di tutto per portare Arthur in Premier League: i Gunners stanno studiando la formula per convincere la Juve.

Secondo quanto riportato da La Repubblica, la squadra di Arteta vuol fare sul serio. Si ragione per un prestito con obbligo di riscatto. L’Arsenal punta un altro brasiliano dopo gli ultimi arrivi e Arthur potrebbe completare il quadro in mezzo al campo.