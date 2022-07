Juve, Bonucci: «Scudetto? Con questa maglia non si può pensare ad altro. Crediamo alla Champions»

Leonardo Bonucci, difensore della Juve, ha parlato ai microfoni di Tuttosport sulla prossima stagione

SCUDETTO – «Con questa maglia non può essere altrimenti. Il tempo che passa deve essere quello tra una vittoria e l’altra. Io l’ho imparato dopo un anno difficile e speriamo che quello appena trascorso sia come la mia prima stagione bianconera, ovvero il preludio di tanti successi».

CHAMPIONS – «Quando sono arrivato qui il sogno era fare una grande carriera e vincere tutto, il 90% mi è riuscito, manca quella piccola parte che a noi juventini fa male. Speriamo in questi due anni di contratto che mi restano di ritrovare stabilità a livello europeo. Vincere è sempre difficile, il primo passo devono essere i quarti, poi ci vuole anche fortuna. In una stagione cosi particolare può succedere di tutto, quindi perché non credere al futuro bianconero in Europa?».

