Juve Atalanta, Galeone: «Uno spareggio per la Champions»

L’ex allenatore Giovanni Galeone ha parlato del match tra Juventus e Atalanta di domani

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Giovanni Galeone ha parlato così della prossima sfida Juve Atalanta.

JUVE ATALANTA – «Questa partita è quasi uno spareggio Champions. Allegri lo stanno attaccando, ma ha accettato una sfida difficile: la Juve arriva da un 4^ posto e ha perso 30 gol di Ronaldo. Pensavo che sistemasse prima le cose, ma oggi la rosa di Gasperini è più coerente, più facile da mettere in campo. La Juve ha Chiesa, Kulusevski, Cuadrado e Dybala che stanno tutti a destra e si danno testate, non ha un difensore sinistro a parte Chiellini, nessun regista: la squadra non l’ha fatta Max. L’Atalanta è europea, ha perso un po’ in difesa con Romero ma ha una squadra che sa ciò che deve fare: Piero gli ha inculcato bene la sua filosofia. Non hanno mai paura».

