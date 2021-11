Juve Atalanta, Marino lancia la sfida: «Siamo qui per vincere»

Il dirigente dell’Atalanta Marino ha parlato prima della partita contro la Juventus

Umberto Marino, dirigente dell’Atalanta, ai microfoni di DAZN ha parlato prima della partita dell’Allianz Stadium contro la Juventus.

CLASSIFICA – «Recuperare punti sulle prime? Torino è una tappa importante, ma in un tour che terminerà a maggio. Dovremo mantenere la nostra filosofia dando continuità nei risultati. Manteniamo la nostra mentalità e andiamo sempre in campo per vincere, sia in casa che in trasferta. La Juventus è forte in tutto e sono convinto che sarà protagonista in campionato».

